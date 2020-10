La mala noticia que dio Diego Latorre en épocas de pandemia

El ex futbolista argentino y actual comentarista deportivo, Diego Latorre, expresó a través de sus redes sociales cómo se encuentra su estado de salud, debido a que sufrió una leve neumonía por lo cual, debió ser ingresado al hospital Los Arcos de Buenos Aires, Argentina.

Según Latorre, se le realizaron los estudios pertinentes y el cuadro general es bueno. Su esposa, Yanina Latorre, comentó que desde que ingresó al hospital: “le hicieron los estudios pertinentes; El TAC (Tomografía axial computarizada) le salió que tiene una neumonía leve, pero oxigena bien y los signos vitales están bien. No tiene que tener respirador ni nada, pero bueno, es una neumonía y ya pasaron varios días desde que tiene Covid-19”

Le puede interesar: "Sueño con marcar otro gol a los ingleses, con la mano derecha", confiesa Maradona

Cabe recordar que el ex futbolista contrajo la enfermedad, ya que su hija Lola Latorre fue una de las participantes de un reality argentino que dio positivo para Covid-19.



Según expresó Yanina, sus dos hijos se sienten tristes y preocupados por la situación de salud que acarrea su padre; sobre todo Lola Latorre (hija de Diego) que “se siente culpable porque ella lo contagió”, puntualizó la esposa de Diego. No obstante, también resaltó que “Dieguito está angustiado, yo también. Ahora espero que acá siga todo tranquilo. Espero estar bien para cuidar a mis niños y que Diego se recupere pronto y pueda volver a casa”, agregó la presentadora.

Vea también: Cristiano Ronaldo se pierde el Juventus-Barcelona tras dar, otra vez, positivo para covid-19



Finalmente, Latorre debió ausentarse del programa ESPN Fútbol Club y de las transmisiones de los partidos de la Copa Libertadores debido al aislamiento que tuvo que realizar junto a su esposa por los síntomas del Covid-19.