La Selección Colombia anunció a CAMILA Vargas titular; lluvia de memes

La Selección Colombia protagonizó un divertido momento este martes antes del amistoso frente a Australia, luego de publicar por error una alineación llena de autogoles ortográficos que desataron una ola de memes en X. La pieza gráfica, que apenas estuvo unos minutos al aire, fue suficiente para que los aficionados hicieran fiesta.

El primer detalle que llamó la atención fue la aparición de “Camila Vargas” como arquera titular, en lugar del habitual Camilo. En cuestión de segundos, los hinchas ya estaban publicando montajes del guardameta con peluca, pestañas y hasta halagos a la “nueva titular”.

Pero la cosa no terminó ahí. Entre los suplentes, la lista incluyó dos veces a “J. Carrascal”, dando a entender que Jorge, el mediocampista del Flamengo, podría entrar dos veces, duplicarse o -como sugirieron algunos usuarios- jugar por él y por un clon con mejor media en el FIFA.

La publicación fue eliminada rápidamente, pero fue tarde para los creadores de memes. En pocos minutos, la creatividad colombiana hizo lo suyo: chistes y hasta supuestas entrecomillados de “Camila Vargas”.