Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 20:05
La Selección Colombia anunció a CAMILA Vargas titular; lluvia de memes
La Tricolor cometió un error al anunciar la alineación titular frente a Australia.
La Selección Colombia protagonizó un divertido momento este martes antes del amistoso frente a Australia, luego de publicar por error una alineación llena de autogoles ortográficos que desataron una ola de memes en X. La pieza gráfica, que apenas estuvo unos minutos al aire, fue suficiente para que los aficionados hicieran fiesta.
Puede leer: [Video] Así fue la lesión de rodilla del árbitro Wilmar Roldán
El primer detalle que llamó la atención fue la aparición de “Camila Vargas” como arquera titular, en lugar del habitual Camilo. En cuestión de segundos, los hinchas ya estaban publicando montajes del guardameta con peluca, pestañas y hasta halagos a la “nueva titular”.
Pero la cosa no terminó ahí. Entre los suplentes, la lista incluyó dos veces a “J. Carrascal”, dando a entender que Jorge, el mediocampista del Flamengo, podría entrar dos veces, duplicarse o -como sugirieron algunos usuarios- jugar por él y por un clon con mejor media en el FIFA.
La publicación fue eliminada rápidamente, pero fue tarde para los creadores de memes. En pocos minutos, la creatividad colombiana hizo lo suyo: chistes y hasta supuestas entrecomillados de “Camila Vargas”.
Algunos usuarios hasta preguntaron en tono burlón si los dos Carrascales cobrarían doble o si uno de ellos estaba encargado únicamente de los tiros libres “por si acaso”. Otros propusieron llamarlos “Carrascal 1” y “Carrascal 2”, como si fueran entregas de una saga cinematográfica.
También hubo quienes bromearon diciendo que la Selección había decidido innovar radicalmente e incluir a una futbolista mujer para hacer del amistoso un partido de preparación mixto.
Le puede interesar: Técnico de Santa Fe excluyó a un jugador previo a cuadrangulares
A pesar del desliz, la situación fue tomada con humor por la afición, que vivirá el último partido de la Selección en 2025. Después de todo, si algo tiene el hincha colombiano, es rapidez para el meme.
Al final, entre bromas, pelucas virtuales y Carrascales multiplicados, la equivocación dejó en claro que incluso un error tipográfico puede convertirse en la mejor inspiración para memes.
Mejores memes de Camila Vargas - Selección Colombia
Image
Memes Camila Vargas - Selección Colombia
Image
Memes Camila Vargas - Selección Colombia
Image
Memes Camila Vargas - Selección Colombia
Image
Memes Camila Vargas - Selección Colombia
Fuente
Antena 2