Le dieron el sí: jugador de Nacional que pidió matrimonio tras quedar campeón

Atlético Nacional quedó campeón de la Copa Betplay y la celebración fue a todo dar en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

No obstante, un jugador del cuadro verdolaga se robó las miradas en medio del festejo por cuenta del pedido de matrimonio, luego de alcanzar el título frente al Deportivo Pereira como visitante.

Se trata de Alex Castro, quien se lanzó al ruedo, en el césped del máximo escenario deportivo de los risaraldenses, y decidió unir su vida junto a su novia Paula.

“No me esperaba la propuesta de matrimonio y mucho menos que todos sus compañeros lo ayudaran y estuvieran con él”, dijo ella en la transmisión de Win. Vale decir que la pareja lleva tres años junta y tienen un hija llamada Elena Sofía.

“Es una noche inolvidable, una noche muy especial para mí y para Alex. Qué pesar que no pudimos traer a nuestra bebé porque es muy pequeñita y no la dejaban, pero igual no tengo palabras para expresar todo lo que estoy sintiendo”.

Vale decir que Alex Castro llegó a reforzar la nómina de Atlético Nacional a comienzos de 2021 por pedido de Alexandre Guimaraes. Sin embargo, fue bajo la conducción del técnico Alexjandro Restrepo donde mayor protagonismo adquirió vistiendo la camiseta verdolaga.