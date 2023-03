"Le pude haber comido la boca": Piqué reveló como pasó el supuesto beso con Zlatan Ibrahimovic

Gerard Piqué es uno de los exjugadores de fútbol más polémicos al rededor del mundo. Tras su separación con Shakira, las situaciones que giran en su entorno son noticia día a día. El español ha pasado a ser noticia por una situación que ocurrió hace varios años en el Barcelona.

Tras varios años en el conjunto blaugrana, uno de los episodios más polémicos que vivió el defensor en el conjunto español ocurrió durante la estadía de Zlatan Ibrahimović en el conjunto de la ciudad condal.

Allí, en una oportunidad, Zlatan y Piqué vivieron un momento que para gran arte de la prensa fue 'romantico' entre ambos jugadores. Se habló de que ambos futbolistas se habían llegado a besar, pero Piqué aclaró la verdad sobre el tema.

En un diálogo con Ibai Llanos, el ex jugador reveló como ocurrió aquel momento y manifestó que todo se trató de un malentendido que la prensa aprovechó para sacarlo de contexto. Sin embargo, su amigo Ibai n0 perdió tiempo para burlarse de él.

Inicialmente, Ibai fue el que hizo referencia al momento vivido entre Piqué y el sueco: “Te comiste la boca con Zlatan en su día, ¿no fue?, ¿podemos dejar que el amor fluya, por favor?”.

Inmediatamente, Gerard reconoció que el hecho no fue como se cree: “Esa foto estamos en el parking del club, está mi coche y la prensa ahí. Me podría comer la boca con Zlatan, pero en el parking del club…la foto está completamente sacada de contexto".

El propio Piqué reveló como reaccionó su compañero ante la situación: “Sale Zlatan sale de su coche y están en la salida los periodistas del corazón, entre ellos Telecinco. Le ponen el micro, baja la ventana y el periodista aprovecha la ocasión para preguntarle por lo ocurrido. Le dijo: ‘No, no, ven con tu hermana ahora a mi casa y así demostraré que no soy gay’.

Finalmente, el español manifestó que lo ocurrido con el sueco se trató de una situación que acabó fuera de contexto: “Acababa de publicar mi autobiografía y Zlatan se acercó para decir ‘bien hecho’. Soy una persona táctil y el fotógrafo tomó el momento.

Y añadió: "Él estaba dentro del campo de entrenamiento, por lo que no pudo ser alguien de una revista de espectáculos. No me podía creer en lo que se convirtió todo eso. Pero tampoco puedo decir que esa reacción me sorprendió, estábamos por delante del Real Madrid, a pocos partidos del final de la Liga, por lo que la prensa podía saltar a la mínima para desestabilizarnos".

Lo cierto es que la situación entre ambos no terminó como todo mundo suponía y parece que el incidente no le causó muchas risas, especialmente al futbolista sueco.