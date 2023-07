"Lo más lobo que he visto": periodista acabó con el restaurante de James Rodríguez

James Rodríguez es uno de los futbolistas más conocidos en Colombia y el mundo. El volante, que sigue sin encontrar equipo, busca posibilidades para continuar su carrera profesional y por ahora, se dedica a sus negocios personales.

Después de mucho tiempo, el jugador anunció la apertura de su restaurante en Bogotá. El sitio, que se denomina como 'Arrogante', está abierto al público y aunque recibió varios halagos de algunos visitantes, fue objeto de críticas en las últimas horas.

La periodista Carolina Gómez acudió al lugar y dejó una mala reseña para el emprendimiento de James. La mujer señaló que el sitio tiene un ambiente muy extravagante. Para lo comunicadora, el lugar es de lo más 'lobo' que ha conocido.

"El restaurante de James en Bogotá ‘arrogante’ es de lo más lobo que he conocido. Si aún no ha ido, hágase un favor y no vaya.", señaló la mujer en un trino a través de su cuenta de Twitter que luego borró.

En respuesta a algunos comentarios de usuarios, la comunicadora apuntó: "Hasta tienen enanos cosificados, mucha bulla, shows, música que no deja casi hablar. De muy mal gusto, muchas cosas".

Lo cierto es que la mayoría de comentarios han sido positivos en torno al restaurante de James en Bogotá. El lugar abrió hace un mes y medio y ha tenido la visita de varias personas reconocidas como la exesposa de Dani Alves.