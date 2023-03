Los fuertes mensajes de la madre de Dani Alves ante la situación penal de su hijo

Dani Alves sigue cumpliendo su pena en la cárcel Brians 2 de Barcelona, donde fue puesto en prisión desde el pasado 20 de enero luego de que fuera acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de la ciudad condal.

En una reciente audiencia, una jueza determinó que el brasileño permanecerá recluido en el penal ante un eventual riesgo de fuga, tal como señaló el fiscal que lleva el caso en su contra.

En los últimos días, Dinorah Santana, su exesposa fue a visitarlo en prisión. Ella confía en que su expareja es inocente de su expareja y espera que pueda quedar pronto en libertad: "Mis hijos y yo creemos en su inocencia", manifestó.

Asimismo, Lucía Alves, madre del futbolista, se expresó a través de sus redes sociales en torno al caso de su hijo. La mujer compartió unas historias en Instagram donde busca su fortaleza ante el duro momento que vive su hijo en prisión:

"Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito, es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar", mencionó en una historia.

Sin embargo, eso no fue lo único que expresó, pues en otra historia arremete contra quienes desestiman su inocencia: "Sé que mi sonrisa me molestó tanto que los traidores de Judas me la quitaron en esos 40 días, pero mi fe en Dios no me la podrá quitar, sigo firme y fuerte hacia la victoria", expresó.

Por último, compartió una última historia en la que cita un versículo de la Biblia (Daniel 6:27), el cual reza lo siguiente: "Él (Dios) salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de los leones".

Dani Alves podría entrar pronto en un juicio donde, en caso de ser declarado culpable, enfrentará una pena entre cuatro y doce años en prisión.

