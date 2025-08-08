Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 10:42
Luto en el periodismo colombiano: murió Eugenio Baena
El periodista cartagenero falleció a los 71 años.
El periodismo colombiano está de luto, después de que se confirmara este viernes 8 de agosto la muerte de Eugenio Baena Calvo, reconocido comunicador que se destacó por sus conocimientos sobre fútbol, boxeo y béisbol.
Con más de 50 años de carrera profesional, Baena también fue reconocido por ser el padre de Cecilia 'La Chechi' Baena, multi-campeona mundial de patinaje.
¿De qué murió Eugenio Baena?
Eugenio Baena empezó a registrar quebrantos de salud en los últimos días debido a un paro cardiorrespiratorio, que lo mantuvo internado en el Hospital de Bocagrande.
Posteriormente, el periodista fue sometido a algunos tratamientos, los cuales no dieron buenos resultados hasta que se dio su fallecimiento.
Eugenio Baena, gloria del periodismo colombiano
Baena, conocido como 'El Bate', tuvo una destacada carrera como periodista deportivo, la cual le permitió ser reconocido en inicialmente en Cartagena, la Costa Caribe y posteriormente en todo el país.
El comunicador compartió micrófonos con otras leyendas del periodismo colombiano como Édgar Perea, Fabio Poveda, Napoleón Perea, entre otros.
En su labor periodística, Eugenio Baena estuvo en cubrimientos de Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol. También recorrió el planeta detrás de las viejas glorias del boxeo colombiano, que defendieron en múltiples ocasiones los títulos mundiales.
Por otro lado, Baena se destacó por ser un gran conocedor del béisbol de las Grandes Ligas y del patinaje de velocidad.
