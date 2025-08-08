Luto en el periodismo colombiano: murió Eugenio Baena

Eugenio Baena, gloria del periodismo colombiano

Baena, conocido como 'El Bate', tuvo una destacada carrera como periodista deportivo, la cual le permitió ser reconocido en inicialmente en Cartagena, la Costa Caribe y posteriormente en todo el país.

El comunicador compartió micrófonos con otras leyendas del periodismo colombiano como Édgar Perea, Fabio Poveda, Napoleón Perea, entre otros.

En su labor periodística, Eugenio Baena estuvo en cubrimientos de Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol. También recorrió el planeta detrás de las viejas glorias del boxeo colombiano, que defendieron en múltiples ocasiones los títulos mundiales.

Por otro lado, Baena se destacó por ser un gran conocedor del béisbol de las Grandes Ligas y del patinaje de velocidad.