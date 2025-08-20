Actualizado:
Luto en la Selección Colombia: se confirmó asesinato de familiar de Jefferson Lerma
Figura de la Selección Colombia está de luto por fatídico acontecimiento que le arrebató la vida a un familiar.
La violencia en Colombia vuelve a afectar a una de las importantes figuras que tiene la Selección Colombia, Jefferson Lerma, un acontecimiento que ha impactado de gran manera a la comunidad del Valle del Cauca tras confirmarse el asesinato de José Luis Sinisterra Moreno, quien falleció el día 19 de agosto de 2025 durante una discusión en el municipio de El Cerrito.
El primo del mediocampista de Crystal Palace y la Selección Colombia tenía 35 años y era primo, muy allegado, de Jefferson Lerma, quien en este momento se encuentra justamente en Inglaterra y no se ha reportado al respecto, pero lo más probable es que viaje a Colombia para acompañar a su familia en este duelo.
Reporte del asesinato del primo de Jefferson Lerma
Según el reporte de la Policía del Valle del Cauca, el hecho se desencadenó en medio de una riña o altercado a las afueras de un establecimiento, donde aparentemente Sinisterra intentó mediar o intervenir en una agresión a un tercero. En ese contexto, durante un forcejeo, la situación se tornó fatal cuando el agresor sacó un arma de fuego y le disparó, alcanzándolo en la cabeza.
De inmediato el agresor terminó siendo detenido por unidades policiales, y en el sitio se incautó una pistola calibre 9 milímetros marca Córdova, un proveedor, varios cartuchos sin disparar y las vainillas del arma utilizadas. El implicado en el asesinato fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación del caso.
El asesinato de José Luis Sinisterra Moreno representa una pérdida trágica para la familia Lerma, y evidencia una vez más el impacto devastador que puede generar la violencia urbana. Las investigaciones judiciales están en curso, y la comunidad espera que la justicia actúe con celeridad y transparencia.
¿Cuándo serán los últimos partidos de Colombia en las eliminatorias al Mundial 2026?
Los últimos partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se disputarán en septiembre de 2025. El primero será el 4 de septiembre en Barranquilla, donde el combinado nacional recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano a partir de las 6:30 p. m. Posteriormente, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerrará su participación en la fase clasificatoria el 9 de septiembre, cuando visite a Venezuela en la ciudad de Maturín, encuentro programado para las 7:30 p. m. Estos dos compromisos marcarán el desenlace del camino de Colombia en las eliminatorias, con la expectativa de asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo.
