Luto en la Selección Colombia: se confirmó asesinato de familiar de Jefferson Lerma

La violencia en Colombia vuelve a afectar a una de las importantes figuras que tiene la Selección Colombia, Jefferson Lerma, un acontecimiento que ha impactado de gran manera a la comunidad del Valle del Cauca tras confirmarse el asesinato de José Luis Sinisterra Moreno, quien falleció el día 19 de agosto de 2025 durante una discusión en el municipio de El Cerrito.

El primo del mediocampista de Crystal Palace y la Selección Colombia tenía 35 años y era primo, muy allegado, de Jefferson Lerma, quien en este momento se encuentra justamente en Inglaterra y no se ha reportado al respecto, pero lo más probable es que viaje a Colombia para acompañar a su familia en este duelo.

Reporte del asesinato del primo de Jefferson Lerma

Según el reporte de la Policía del Valle del Cauca, el hecho se desencadenó en medio de una riña o altercado a las afueras de un establecimiento, donde aparentemente Sinisterra intentó mediar o intervenir en una agresión a un tercero. En ese contexto, durante un forcejeo, la situación se tornó fatal cuando el agresor sacó un arma de fuego y le disparó, alcanzándolo en la cabeza.

De inmediato el agresor terminó siendo detenido por unidades policiales, y en el sitio se incautó una pistola calibre 9 milímetros marca Córdova, un proveedor, varios cartuchos sin disparar y las vainillas del arma utilizadas. El implicado en el asesinato fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación del caso.