Maluma y Neymar ¿Se pelearon por el amor de Natalia Barulich?

Tiempo después, el cantante apareció en su Instagram y publicó un vídeo en el que dijo, "Esta canción (Hawái) la escribimos en combo... me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande... terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspiré en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así".

Además, aclaró que la relación la habían terminado en buenos términos y que cada quien era libre de lo que quisiera hacer con su vida.

Maluma también explicó lo que sucedía con Neymar e indicó, "si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún pedo con él; al revés me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido.No tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos. Es un crack".