Más pruebas en contra de Dani Alves: nuevo testimonio de la víctima lo terminaría de hundir

Dani Alves sigue cumpliendo su pena preventiva en prisión luego de haber sido acusado de agredir a una mujer de 23 años en hechos que tuvieron lugar en la discoteca Sutton de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

Desde ese entonces, todo ha cambiado en la vida del brasileño. Por ejemplo, Joana Sanz, quien era su esposa, anunció a través de sus redes sociales su separación del futbolista para emprender un nuevo rumbo en su vida a nivel personal y profesional.

Por si fuera poco, se han conocido algunas pruebas durante la investigación que lo inculparían en este hecho, incluyendo las declaraciones de su presunta víctima. De hecho, el programa español "En Boca de Todos" reveló un nuevo testimonio en el que la mujer da su versión de lo sucedido aquella noche en la capital catalana.

"Él (Alves) se me acercó y me dijo: '¿No sabes quién soy?', le respondí: 'No' y me dijo 'Me llamo Dani y juego a la petanca en Hospitalet'. Recuerdo que me cogió la mano y la puso en su parte baja, Luego me dijo que nos fuéramos y le dije que no. Empecé a tener miedo y pensé: '¿Si me pone algo raro en la bebida?' o ''¿Si le hace algo a mi amiga?'". afirma la joven.

En el relato, ella menciona que ambos fueron a un lugar de la discoteca donde se habrían presentado los hechos. Este tenía un lavamanos pequeño. Luego mencionó cómo se produjo el acto:

"Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Le dije: 'No puedo, tengo que irme, no quiero', pero me empezó a decir muchas cosas. Luego me puso en el suelo y quedé en shock. Me cogió del cabello y me hizo ponerme de rodillas delante de él. Recuerdo ver un tatuaje y dije: 'Este tío me va a hacer mucho daño'", puntualizó.

En su relato, la mujer aseguró sentir mucho miedo por lo que estaba viviendo: "Hasta el día de hoy son escenas que me vienen mucho", concluyó.

