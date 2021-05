Matheus Uribe le propuso matrimonio a su esposa de una manera "sorpresiva"

El volante de la Selección Colombia, Matheus Uribe, se encuentra concentrado con el fin de prepararse de cara a los compromisos que jugará la ‘tricolor’ ante Perú y Argentina por la séptima y octava fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022.

No obstante, el mediocampista colombiano no regateó las mieles del amor y le propuso matrimonio a su pareja, Cindy Álvarez, quien dejó ver en sus redes sociales la forma como Uribe la sorprendió.

La primera publicación de la influenciadora fue un video con un mensaje, donde expresó que ambos “veníamos preparando una fiesta para compartir con nuestra familia. Nos moríamos de la emoción cada día imaginándonos el momento de estar todos juntos, pues durante un año y medio, Matheus no había visto a su familia y yo a la mía”.

No obstante, Álvarez indicó que el jugador colombiano la había sorprendido con este acto, del cual ya habían hablado: “Fue un día normal, estábamos todos tan felices y yo me sentía tan feliz de verlo a él sonreír con los seres que más ama, que nunca me imaginé nada de esto. Llevaba más de dos meses preparándolo”.