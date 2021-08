"Me juzgan por agrandado": James responde a críticas y anuncia cuándo se va a retirar

El presente de James Rodríguez sigue a la deriva, luego que trascendiera que no sería tenido en cuenta en la plantilla de los ‘toffes’ por el técnico del Everton, Rafa Benítez, por lo cual, al colombiano le tocaría buscar equipo para jugar la presente temporada que iniciará en los próximos días.

A pesar de esta noticia, el cucuteño volvió a aparecer en Twitch, pero no para hablar sobre el Everton, sino para tocar temas personales, donde se ha dicho que él es “agrandado” y hasta cuándo estará en los terrenos de juego.

"A mí me han juzgado de ser agrandado y estoy acostumbrado a eso, con la crítica destructiva yo no voy, tú no eres maquina y puedes fallar. Hay que acostumbrarse, pero que ya te digan cosas y se metan con tus seres queridos con eso no voy”, fueron las declaraciones del mediocampista de los ‘toffes’.

Asimismo, Rodríguez indicó que “hay que ser como es uno, hay gente que piensa otras cosas. Yo cuando entro a un campo de fútbol solo quiero hacer las cosas bien, solo quiero ganar, cuando quiero ganar no le copio a nadie, esa es mi fuerza. Cuando entro al campo soy otro, pero afuera sé que tengo que ser James, esa persona humilde que le gusta estar con los amigos y la familia".

Aunque el colombiano es joven y tiene una carrera por delante, dejó claro que para él, jugar profesionalmente estaría bien “hasta los 35 años”, pues “juego desde los 14 años, son muchos kilómetros y el cuerpo lo siente. No sé dónde me voy a retirar, pero quiero seguir por el mundo del futbol".

Por tal razón, "quiero ser presidente de algún club, estoy estudiando para eso, estoy haciendo un master. También quiero darme un año sabático para hacer todo lo que quiero", sentenció Rodríguez.