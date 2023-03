“Me quitaron toda la plata”: Tino defendió a Piqué, lo trató de ídolo y ‘Shakiralievers’ le cayeron

La polémica separación de Shakira y Gerard Piqué ha dado para que sea un tema de conversación constante en cualquier ámbito, y los espacios televisivos no son la excepción; siendo esta vez Faustino 'Tino' Asprilla uno de los implicados.

Pues previo al programa de ESPN el que habitualmente aparece el exfutbolista de la Selección Colombia, este tuvo un cruce con una de sus compañeras, pues con Lizeth 'Liche' Durán se sacaron varias verdades.

Y es que luego de que se inició hablando de la expareja compuesta por Shakira y Gerard Piqué, el 'Tino' tiró un comentario, a lo cual Durán y Melissa Martínez le refutaron, apuntando que "usted no puede hablar de relaciones sentimentales y menos de matrimonios".

Sin embargo, Asprilla respondió "Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago", pero las comunicadoras seguían sin creerle.

De tal forma, el 'Tino' tuvo que poner testigos, pues dijo "me casé, pregúntele a él (Víctor Hugo Aristizábal). Usted no vio que me quitaron toda la plata".

Por último, el exfutbolista de Parma y Newcastle (entre otros), señalo que "Piqué es mi ídolo", recibiendo el rechazo de Lizeth Durán y Melissa Martínez, quienes incluso han sido catalogadas como ‘Shakiralievers’.