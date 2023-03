"Me quitó mi novia": Maluma sigue sin perdonar a Neymar y contó lo que pasó con su ex

Durante el año 2020, Maluma quedó en medio de la polémica tras los rumores que hablaban de las razones de separación con su exnovia Natalia Barulich. En aquella ocasión, todo apuntaba a que la razón del hecho fue una posible infidelidad de la mujer con Neymar.

De acuerdo con una pregunta que recibió en diálogo con 'Alofoke Radio Show', indicó que su nuevo sencillo ‘Hawái’ no estaba inspirado en alguna relación sentimental suya o en una persona de su vida amorosa. Sin embargo, Maluma enfatizó que el astro del PSG sí tuvo mucho que ver en su separación con la mujer de origen croata,

Aunque el paisa aprovechó para negar algún problema o situación incómoda por la actual relación amorosa que sostuvieron su ex y el astro del fútbol, el colombiano contó que en aquel momento no pasó mucho tiempo para darse cuenta de la relación.

"Neymar me quitó mi novia", fue lo primero que apuntó el cantante cafetero. Sin embargo, manifestó que luego de concluir la relación, las decisiones eran muy personales: "Yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso",

Más allá de eso, el cantante apuntó que entre el fin de su relación con Barulich y el inicio del romance entre ella y 'Ney' no paso mucho tiempo: "Demás que a los 30 segundos, no sé...", dijo el paisa.

Finalmente, el artista remarcó que tras acabar la relación, ya no le importaba lo que su ex pareja hiciera. "No tengo ni idea, ni me importa. Cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos"

Lo cierto es que la situación vivida por el cantante colombiano no fue fácil. Su relación con Neymar es nula y en un momento en el que coincidan, no se sabe si el cantante le diría algo al brasilero.