Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 17:54
Medellín no se queda atrás: alcalde anunció importante cambio en el Atanasio
El Estadio Atanasio Girardot sería remodelado según dio a conocer el alcalde de Medellín.
El Fútbol Profesional Colombiano sigue dando de qué hablar con el pasar de los años y cada vez se va haciendo más fuerte, convirtiéndose en una gran potencia del deporte a nivel del continente que justamente merece también contar con escenarios deportivos de alto nivel.
Recientemente se dio a conocer que en Bogotá se llevaría a cabo la demolición de el Estadio El Campín y la construcción de un nuevo 'coloso' de "talla mundial". Frente a esta situación, otra de las grandes ciudades del país, Medellín no se quedará atrás y también está preparando una remodelación de lujo en el Estadio Atanasio Girardot.
Alcalde de Medellín confirmó remodelaciones del Atanasio Girardot
Medellín no se quedó de brazos cruzados y quiere formar parte del cambio del FPC al poner en marcha un proyecto de renovación total del Estadio Atanasio Girardot, tal como lo dio a conocer el propio alcalde de la ciudad de la 'eterna primavera', Federico Gutiérrez.
El mandatario señaló que, a diferencia de lo que sucede en la capital colombiana, no será necesario construir un nuevo estadio. La idea no solo es modernizar las tribunas, plataformas y sistemas estructurales del escenario, sino transformarlo en una infraestructura funcional, cómoda, segura y preparada para albergar partidos de fútbol profesional (Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín), eventos nacionales e internacionales, así como espectáculos masivos.
“Tiene que tener una renovación total. Aquí se han hecho unas cuentas de si necesitaría un estadio nuevo, si daría. Hay una APP, que es Alianza Público-Privada que se ha buscado durante los últimos años y no ha habido realmente referente para la APP. Este es un estadio con una capacidad de 46.000 a 48.000 espectadores, pero básicamente, cuando la gente llegue al estadio, tendrá una experiencia espectacular. No le puedo adelantar todo… Va a tener de todo y el estadio va a quedar divino y funcional”, le dijo el alcalde a Caracol Radio.
Próximos partidos de Nacional y Medellín en la Liga BetPlay
En el marco de la fecha 7 de la Liga BetPlay, Atlético Nacional tendrá la oportunidad de auspiciar como local en el Estadio Atanasio Girardot contra Fortaleza, partido que se llevará a cabo el sábado 16 de agosto. Mientras que Medellín tendrá que visitar a Pasto en el Estadio La Libertad el lunes 18 de agosto.
