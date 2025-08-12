Medellín no se queda atrás: alcalde anunció importante cambio en el Atanasio

El Fútbol Profesional Colombiano sigue dando de qué hablar con el pasar de los años y cada vez se va haciendo más fuerte, convirtiéndose en una gran potencia del deporte a nivel del continente que justamente merece también contar con escenarios deportivos de alto nivel.

Recientemente se dio a conocer que en Bogotá se llevaría a cabo la demolición de el Estadio El Campín y la construcción de un nuevo 'coloso' de "talla mundial". Frente a esta situación, otra de las grandes ciudades del país, Medellín no se quedará atrás y también está preparando una remodelación de lujo en el Estadio Atanasio Girardot.

Alcalde de Medellín confirmó remodelaciones del Atanasio Girardot

Medellín no se quedó de brazos cruzados y quiere formar parte del cambio del FPC al poner en marcha un proyecto de renovación total del Estadio Atanasio Girardot, tal como lo dio a conocer el propio alcalde de la ciudad de la 'eterna primavera', Federico Gutiérrez.

El mandatario señaló que, a diferencia de lo que sucede en la capital colombiana, no será necesario construir un nuevo estadio. La idea no solo es modernizar las tribunas, plataformas y sistemas estructurales del escenario, sino transformarlo en una infraestructura funcional, cómoda, segura y preparada para albergar partidos de fútbol profesional (Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín), eventos nacionales e internacionales, así como espectáculos masivos.