Melissa Martínez aprovecha que saldrá en SoHo para mandarle ‘un dardo’ a Matías Mier

La novela entre Melissa Martínez y Matías Mier parece tener un nuevo capítulo. La presentadora dio de qué hablar en los últimos días tras anunciar que posará para la revista SoHo, algo que seguramente muchos de sus seguidores esperan con ansias.

Tras terminar su matrimonio con Mier, la periodista deportiva reconoció asistir a terapias con el propósito de invitar a la gente a cuidar su salud mental. Además, trata de no hablar en público sobre su separación con el futbolista.

Sin embargo, ella se mantiene activa en sus redes sociales y cada vez que deja un mensaje en sus plataformas, muchos aseguran que se está refiriendo a su vida privada.

Recientemente, Martínez comento una publicación en Twitter que dice lo siguiente: “2020 me cambió. 2021 me rompió. 2022 me abrió los ojos. 2023 vuelvo”, a lo que ella respondió diciendo “Y así”.