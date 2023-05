Melissa Martínez y el desplante inesperado a James Rodríguez ¿Lo dejó plantado?

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más reconocidas en el ámbito colombiano. La barranquillera se ha convertido en un ícono del deporte y el entretenimiento gracias a su gran popularidad en los medios y las redes sociales.

En los últimos días, la comunicadora fue relacionada con James Rodríguez. Según las informaciones, el volante de la Selección Colombia le habría hecho una propuesta bastante llamativa a la atlanticense.

James invitó a la periodista deportiva a la inauguración de su nuevo restaurante en la ciudad de Bogotá. El jugador emprendió un negocio de comida que lleva el nombre de 'Arrogante' y está ubicado en la capital de la república.

Aunque en las redes del sitio de comida italiana se anunciaba que la inauguración sería el 17 de mayo, parece que Melissa no habría acudido al lugar. Sin embargo, todo apunta a que James no puedo estar en el lanzamiento y por tal motivo la comunicadora habría decidido no ir.

Las versiones en redes sociales apuntan a que el futbolista podría tener un acercamiento a la comunicadora en las últimas semanas. Sin embargo, no hay ninguna confirmación al respecto.

Por ahora, se espera que el nuevo negocio de James haga un evento de presentación en donde asista el jugador. Allí, Melissa podría acudir como una de las invitadas de honor del cucuteño.