Melissa Martínez rompe en llanto al hablar de Matías Mier ¿Espera que el jugador se "disculpe"?

Una de las relaciones más populares de los últimos años en Colombia la conformaron Melissa Martínez y Matías Mier. Ambos decidieron llegar juntos al altar a finales de 2019. Sin embargo, el matrimonio entre ambos se disolvió por cuenta de la infidelidad del futbolista.

Tras dividir sus caminos, el uruguayo terminó su periplo por el fútbol colombiano luego de vestir la camiseta de Santa Fe para llegar al fútbol de Indonesia, donde ahora hace parte de las filas del Bhayangkara F.C.

Le puede interesar: Melissa Martínez presumió fotos en vestido blanco y dejó 'loquitos' a sus seguidores

Por su parte, la periodista deportiva no se había manifestado públicamente sobre este tema más allá de las indirectas que publicaba en sus redes sociales. Sin embargo, decidió romper su silencio y conversó al respecto en una entrevista con la presentadora Eva Rey.

"He decidido no hablar del tema porque creo que todo lo que se diga tiene que servir para edificar. Aunque existan cosas que no estén bien y aunque surjan muchas cosas nefastas y teorías, todo queda resumido en un 'adiós'", expresó.

Aunque han pasado varios meses tras su separación, el recuerdo todavía la entristece, tal como se vio reflejado en la entrevista. Sin embargo, asegura que no le da mucha importancia al asunto, incluso si Mier llega a disculparse por lo sucedido:

"Mi acto más valiente ha sido perdonar sin escuchar esa petición, pero ya no me importa esperar una disculpa", precisó.