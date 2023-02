Melissa se altera y desmiente que tenga nuevo novio: "No estoy en su lista de preferencias"

Una de las 'novelas' que parece no tener final en Colombia tiene que ver con la separación de Melissa Martínez y Matías Mier, quienes llegaron a tal decisión luego de una presunta infidelidad por parte del futbolista uruguayo.

Tras ello, es un hecho que Mier ya cuenta con una nueva pareja, a quien incluso ya relacionó con su familia, posteando una foto grupal en su cuenta de Instagram.

Mientras que por el lado de la presentadora no hay rumores de un nuevo amor, más allá de que se le relacionó con un hombre, que en redes sociales subió una fotos junto a ella, dándole un beso en la mejilla.

No obstante, la presentadora se encargó de desmentir tales rumores e incluso dio detalles de la persona con quien se le relacionó, afirmando que es un amigo, y que "es integrante de la comunidad LGTBIQ+".

Asimismo, escribió -probablemente un poco airada- "ustedes no son serios... con tal de inventar romances no les importa", invitando a las personas y medios de comunicación a no hacer afirmaciones tan apresuradas.

Por último, Melissa Martínez comentó: "Mi amigo es bello pero no estoy en su lista de preferencias infortunadamente", quizás haciéndolo en un tono amigable.

Por lo pronto, la periodista se encuentra adelantando sus labores profesionales y pese a que se le ha visto muy activa en redes sociales, permanece tranquila tras la ruptura de su matrimonio.

