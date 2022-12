El pasado domingo 18 de diciembre, Argentina se coronó como la mejor selección del mundo y logró la tercer Copa del Mundo para su país, de la mano de Lionel Messi y toda ‘La Scaloneta’, quienes dejaron todo en la cancha y lograron el título que su país no ganaba desde hace 36 años, cuando Maradona logró alzar la copa en México 86.

Durante cuatro días consecutivos, los hinchas argentinos celebraron el título en su país y salieron a las calles con euforia y felicidad e 'inundaron' todo Buenos Aires de los colores azul y blanco para esperar a sus ídolos, que querían recorrer toda la capital en un bus descapotado para alzar la copa al cielo y que todos pudieran disfrutarla y observarla.

Sin embargo, esto no fue posible porque en varias avenidas de la capital Argentina no 'cabía ni una alma' y el bus no logró llegar al obelisco, donde estaban gran parte de los ciudadanos. Finalmente, los jugadores terminaron su recorrido en un helicóptero y pasaron sobre los hinchas a celebrar la copa.

De igual manera, durante la celebración que se realizó en el 'Estadio Lusail', salieron varias anécdotas de la selección dirigida por Lionel Scaloni, algunas de ellas negativas, como el mal momento que pasaron los jugadores con el chef Salt Bae quien entró al campo y se tomó fotos con varios jugadores, mientras compartían con la familia.

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención de muchos internautas, pues en un video que se compartió en redes sociales se vio el momento en el que Messi casi le roba un beso a Rodrigo De Paul, quien lo estaba abrazando por la celebración.

Muchas personas se burlaron de lo sucedido, pues indicaban que De Paul hubiese estado feliz de haberlo besado, con comentarios como: "De Paul no se dio cuenta porque si no le manda de una", "ahora De Paul se debe querer matar viendo que Lio lo encaró y como él no se dio cuenta perdió su oportunidad", "hoy conocí la envidia", entre otros.