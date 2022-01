"Mi corazón siempre te extrañará": esposa de Santiago Arias por caso de Mauricio Leal

El peluquero Mauricio Leal, que peinó a famosas y estrellas de Colombia, apareció muerto junto a su madre a finales de noviembre, en lo que parecía un matricidio, pero la confesión de este martes en los juzgados de su hermano Yhonier, revolucionó el caso.

Leal, un peluquero de 47 años que tuvo una niñez difícil en la ciudad de Cali, y su madre, Marleny Hernández, aparecieron acuchillados sobre una cama en la habitación de una lujosa casa de La Calera, a las afueras de Bogotá, en la noche del 21 de noviembre.

Junto a los cuerpos había una carta manuscrita en la que el estilista decía: "Los amo. Perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá". Todo parecía apuntar a que el peluquero cometió el crimen y luego se suicidó.

Sin embargo, pronto se comprobó que el estilista, ya herido y bajo el efecto de unas pastillas tranquilizantes, fue obligado por su hermano a escribirla, todo dentro de la trama para hacer parecer que era un suicidio.

Ante este hecho, la esposa del defensor colombiano Santiago Arias, Karin Jiménez, en sus redes sociales, expresó su tristeza por la muerte de Leal: “Me duele el corazón. ‘Maito’ Leal, te amo tanto, ¡te extraño tanto! No tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo en estos momentos”.

Asimismo, Karin Jiménez agregó que “sabía que este momento iba a llegar, pero ya vivirlo y aceptarlo es muy duro, cuánta maldad”.

Por otra parte, aseguró que "no encontraré a una persona igual o mejor que tú, mi corazón siempre te extrañará y te recordará”.

Finalmente, Jiménez dijo que no había alcanzado a contarle que estaba “embarazada, siempre lo hacía, eras de las primeras personas en enterarte, esta vez no lo hice, y cómo me arrepiento, pero sé que desde el cielo, me estás cuidando y estarás feliz de esta nueva bendición en mi familia”.