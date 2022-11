Mientras Shakira cuida los niños: Piqué y su novia la pasan muy 'contenticos' disfrutando su amor

El futbolista español Gerard Piqué sigue siendo centro de atención luego de que su expareja Shakira estrenará su nuevo sencillo 'Monotonía', en este tema la colombiana expresa cómo el jugador le dejó un hueco en su corazón y con pocas horas de haberse publicado la canción logró ser tendencia número uno en plataformas como YouTube.

Recientemente se ha viralizado en internet un video en el que se le ve muy feliz junto a su nueva novia Clara Chía dentro del carro, cabe recordar que el periodista Jordi Martin reveló en medios españoles que Clara Chía no estaba pasando un buen momento cuando Shakira estrenó la canción, pues la joven no salía de casa ni a trabajar, al parecer no le cayó muy bien el nuevo éxito de la cantante.

Los nuevos tortolitos fueron captados por los paparazzi cuando compartían dentro del auto, en video de les puede ver sonrientes mirándose el uno al otro y parece no importarles la presencia de las cámaras.

Así demuestran una vez más que están disfrutando de las mieles de un nuevo amor y no tienen ganas de esconderse, pues es más que evidente que tanto fanes como detractores quieren estar al tanto de lo que ocurre con los novios.

En redes sociales los comentarios no tienen ningún tipo de limitación y muchos quieren recordarle a Clara Chía que en algún momento Piqué le hará lo mismo que le hizo a Shakira con ella y tendrá que vivir un engaño similar.

"El favor que le hizo a Shakira", "que disfrute su tiempo que la cambia", "toda escoba nueva siempre barre bien", "ya les llegará su turno a los dos la justicia divina nunca falla", "para que Shakira le haga más canciones 😂", se lee en los comentarios.