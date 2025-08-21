Millonarios y los zapatos de protesta son burla: Memes en salida de David González

Infortunadamente, el proyecto de Millonarios no parece arrancar y está lejos de hacerlo. El club albiazul poco a poco se pone al día con los partidos pendientes que ha tenido en esta Liga BetPlay, pero los resultados fueron los mismos en el Estadio El Campín.

Millonarios enfrentó por la primera jornada de la Liga BetPlay a Unión Magdalena en condición de local. Desde los minutos iniciales, fue un territorio hostil para el mismo elenco bogotano y poco a poco se empezó a agudizar más las protestas de la afición. Todo se desató en el segundo tiempo sobre los 50 minutos con una lluvia de zapatos que volaron por la localidad de Norte y que puso en problemas el juego.

Jannenson Sarmiento marcó los dos goles para Unión Magdalena que le dieron la victoria al elenco samario y que acabó con David González. El entrenador antioqueño afirmó en la rueda de prensa posterior que, “es una situación compleja y lo que se vivió hoy en el estadio es difícil, no es el espectáculo que la gente debe venir a ver. Decisiones en caliente me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas, pero he sido comunicado por parte del club que no continúo, la situación es insostenible y es entendible”.

MILLONARIOS Y UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE

En este segundo semestre las cosas no han caminado por un buen andar con Millonarios. Dejó de ser protagonista y es un rival que puede perder con cualquiera y ya lo demostró.

Curiosamente el semestre de Millonarios inició contra rivales de menor envergadura entre lo que cabe. Enfrentó a La Equidad y a Llaneros perdiendo ambos compromisos. Perdió con Medellín, rival de peso, empató con Cali que mejoró considerablemente y cayó contra el Tolima. Luego se pusieron al día con la primera fecha en una derrota que, seguramente, no estaba en los planes ante Unión Magdalena.

Enfrentó lo más ‘fácil’, y ahora le tocará medirse con clubes como Junior, Santa Fe, América de Cali, Nacional, entre otros. La protesta de los zapatos y la invasión que intentaron algunos hinchas marca el distanciamiento de la afición con los directivos y con la situación que está viviendo Millonarios en estos momentos.

LOS MEMES DE LA DERROTA DE MILLONARIOS: ENTRE ZAPATOS Y DAVID GONZÁLEZ