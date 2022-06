¿Misterio resuelto? La foto en la que aparece Piqué junto a una mujer rubia

Ya han pasado varias semanas desde que Gerard Pique y Shakira anunciaron su separación tras más de diez años de relación. Aunque aún no son muchos los detalles que se conocen sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos diferentes, cada vez son más las especulaciones que existen alrededor de un nuevo amor del futbolista.

Esta vez, a través de redes sociales se ha difundido una fotografía en la que Piqué aparece en compañía de una mujer rubia (de quien se desconoce su identidad) en medio de una fiesta.

De acuerdo con las periodistas españolas de entretenimiento Lorena Vázquez y Laura Fa a través de su podcast las ‘Mamarazzis’, quienes fueron las primeras en anunciar la separación de la pareja, hicieron pública la fotografía de Piqué junto a la mujer, con quien habría estado en un evento en Estocolmo, Suecia, a donde fue invitado para hablar de su compañía Kosmos.

Según las periodistas, la foto habría sido tomada por Katrin Zytomierska, una empresaria sueca, propietaria de la cadena de restaurantes de comida saludable ‘Clean Eating’ y quien habría difundido la imagen después de que Piqué se negara a enviarle un saludo a su hijo.

“Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”, dijo la mujer.

Es por esto que la mujer decidió publicar la imagen, asegurando que estaría saliendo con la mujer que lo acompañaba. “Escúchame perdedor @3gerardpique. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían XXX contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?”, agregó.

La foto de Gerard Piqué junto a su presunta amante