Lun, 06/10/2025 - 20:49
Mundialista con Brasil en Qatar 2022, padece cáncer de tiroides
El futbolista fue operado este lunes 6 de octubre.
El fútbol brasileño se llenó de esperanza este lunes tras conocerse la noticia de que Everton Ribeiro, actual mediapunta del Bahía y mundialista con la selección de Brasil en Qatar 2022, fue operado con éxito de un cáncer de tiroides. El propio jugador, de 36 años, compartió la noticia con un mensaje lleno de fe y gratitud en sus redes sociales.
“Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes”, escribió Ribeiro, acompañado de una fotografía junto a sus seres queridos. En sus palabras se reflejó serenidad y esperanza: “Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia”.
El futbolista reveló que el diagnóstico llegó hace aproximadamente un mes, y desde entonces ha enfrentado este desafío con el mismo carácter y disciplina que lo distinguen en el campo. “Juntos superaremos esta nueva batalla”, aseguró.
El Bahía, su actual club, replicó el mensaje y expresó su total respaldo al jugador, destacando su fortaleza y ejemplo de vida. En la publicación, Ribeiro aparece junto a su familia a los pies del Cristo Redentor, una imagen simbólica para un deportista profundamente creyente.
Formado en las divisiones inferiores del Corinthians, Everton Ribeiro ha tenido una carrera llena de logros y emociones. Pasó por clubes como Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos y Flamengo, donde alcanzó la cima de su trayectoria.
Con el conjunto carioca vivió sus mejores años: conquistó dos Ligas brasileñas, dos Copas Libertadores y una Copa do Brasil, además de ganarse el cariño eterno de la hinchada rojinegra. Su liderazgo, talento y humildad lo convirtieron en un referente dentro y fuera de la cancha.
En enero de 2024 llegó al Bahía, donde se consolidó rápidamente como titular indiscutible para Rogério Ceni. Su experiencia y calidad técnica se volvieron piezas clave en el crecimiento deportivo del equipo.
Everton Ribeiro es más que un futbolista; es un símbolo de fe y perseverancia. Hoy, el mundo del fútbol se une para enviarle fuerza y desearle una pronta recuperación, con la esperanza de verlo pronto nuevamente disfrutando del juego que tanto ama.
