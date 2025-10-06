Mundialista con Brasil en Qatar 2022, padece cáncer de tiroides

El fútbol brasileño se llenó de esperanza este lunes tras conocerse la noticia de que Everton Ribeiro, actual mediapunta del Bahía y mundialista con la selección de Brasil en Qatar 2022, fue operado con éxito de un cáncer de tiroides. El propio jugador, de 36 años, compartió la noticia con un mensaje lleno de fe y gratitud en sus redes sociales.

“Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes”, escribió Ribeiro, acompañado de una fotografía junto a sus seres queridos. En sus palabras se reflejó serenidad y esperanza: “Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia”.

El futbolista reveló que el diagnóstico llegó hace aproximadamente un mes, y desde entonces ha enfrentado este desafío con el mismo carácter y disciplina que lo distinguen en el campo. “Juntos superaremos esta nueva batalla”, aseguró.

El Bahía, su actual club, replicó el mensaje y expresó su total respaldo al jugador, destacando su fortaleza y ejemplo de vida. En la publicación, Ribeiro aparece junto a su familia a los pies del Cristo Redentor, una imagen simbólica para un deportista profundamente creyente.