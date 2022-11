En medio de la preparación para el inicio de la temporada del ciclismo en 2023, el pelotón internacional aguarda y aprovecha sus vacaciones por el parón del calendario internacional. Los colombianos no son la excepción y aprovechan si tiempo en compañía de sus familias.

Rigoberto Urán pasó unos días en compañía de Tadej Pogacar y ahora disfruta de la compañía de sus seres queridos. Sin embargo, en medio del descanso, el paisa tuvo que acompañar a su mamá en el hospital.

Aún no se sabe cuál es la razón por el que la madre del paisa está en el hospital, pero el ciclista fue el encargado de hacer de acompañante en uno de los momentos dentro del hospital.

Con su particular estilo y contario a todo lo esperado, Rigo no perdió la costumbre de hacer algo para llamar la atención. En esta oportunidad, el paisa fue grabado durmiendo mientras era el responsable de vigilar a su progenitora.

Aunque Urán fue consultado por la persona que realizó la grabación sobre el motivo para quedarse dormido, su respuesta fue aún más divertida: No me dormí, me estaba rascado los ojos".

Por ahora, no se conocen mayores detalles de la situación de salud de la mamá del pedalista. Lo cierto es que la compañía del corredor es incondicional aunque le cueste mantenerse despierto.