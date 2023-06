“No estoy de acuerdo”: James criticó a Shakira, le tiró a sus canciones y se puso del lado de Piqué

Actualmente, James Rodríguez es más noticia por lo que sucede afuera de las canchas, dado que aún se encuentra sin equipo, y si bien se ha hablado de la posibilidad de que el colombiano llegue al Besiktas, o incluso a Boca Juniors, ningún fichaje se ha confirmado y la situación preocupa, especialmente en momentos en los la Selección Colombia está en concentración.

El 10 de Colombia sigue sin jugar y entrenar competitivamente con un club. Este fin de semana James tuvo entrevista con Vicky Dávila y se atrevió a hablar de varios temas polémicos, como política o incluso la ruptura amorosa de Shakira y Gerard Piqué.

Al preguntarle qué opinaba de Shakira dijo que:"Ha dejado a Colombia en alto, mientras que en el caso de Piqué aseguró que: "Con Piqué he compartido varias veces, así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona (...) Hay mucha gente que sí, por lo que pasó. Pero para mí es buena gente".

En cuanto a la canciones que Shakira grabó criticando a Piqué y ventilando temas de su relación dijo que le parecieron "duras" y que no le gustaron: "Las escuché un poco, pero no, no me gustaron mucho (...) No, no me tramaron, a las mujeres sí, a mí no"-

James dijo no estar de acuerdo con que Shakira cantara canciones con esos mensajes a su expareja: "Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere"

Sobre ese tema, también agregó que: "No estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso"

Finalmente, dijo que así fue como él manejo su separación con Daniela Ospina.