"No me gustaba entrenar, me acostaba tarde, y casi nunca solo": El 'Tino' y sus 'pecados' en Europa

Faustino Asprilla fue uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del fútbol colombiano durante los años 90, el delantero fue la sensación que la Selección Colombia alrededor del mundo y conquistó el fútbol europeo, gracias a su capacidad técnica y su particular actitud.

Su recordado paso por el Newcastle y clubes como Parma dejaron huella en el balompié internacional. Más allá de sus goles, su jerarquía y demás, la vida extra futbolística del 'Tino' causó sensación alrededor del mundo. La prensa rosa Tuvo mucho de que hablar mientras el cafetero hizo presencia en el viejo continente.

Luego de su retiro de la actividad profesional, 'Fausto' se ha dedicado a diferentes actividades como la ganadería, los negocios e incluso ha sido comentarista de algunos programas de televisión. Sin embargo, el vallecaucano aún recuerda cómo fue su paso por el viejo continente.

En una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport' Faustino hablo sobre lo que era su presencia mientras estaba en Italia y como era su vida extradeportiva en Europa.

"No tenía cabeza. No me gustaba entrenar, me costaba entender lo que me pedían los entrenadores, estaba acostumbrado a jugar con libertad y en cambio aquí hay que ser fiel a la táctica, pobre de ti si te equivocas".

Y añadió. "Y luego no llevaba la vida de un atleta perfecto: me acostaba tarde, y casi nunca solo, me despertaba muy tarde, me gustaba ir a discotecas y fiestas. En fin, en todo este lío que era mi vida, el fútbol no estaba en primer lugar. Este era mi límite. Pero me divertí mucho y creo que entretuve a mucha gente".

Lo cierto es que a pesar de todo lo que hizo el 'Tino' fuera de las canchas. Muchos siguen con su recuerdo marcado, gracias al gran nivel mostrado dentro de los terrenos de juego. Sin duda Fausto es uno de los grandes jugadores que tuvo la Selección Colombia y fue el primero en causar un impacto mediático en Europa