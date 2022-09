"No será la primera vez": Melissa rompió el silencio por separación con Matías Mier en ESPN

Una de las relaciones que llegó a su fin recientemente fue la que tenía como protagonistas a Melissa Martínez y a Matías Mier, quien se se habrían separado por una presunta infidelidad del futbolista.

Y es que luego de tantos rumores, finalmente el jugador quien defiende los intereses de Independiente Santa Fe se animó a confirmar la ruptura, claramente, pasando por alto los señalamientos ante la infidelidad.

Por su parte, Melissa fue consultada en un programa de televisión, pero la periodista prefirió saltar la pregunta y posteriormente dio detalles ya en su trabajo, antes las cámaras de ESPN.

“Me quedé solita, pero tranquilos que no será la primera vez”, dijo Melissa Martínez al aire, lo cual fue respondido por un “mejor estar sola que mal acompañada” por su compañero Andrés Marocco.

Así, en medio de humor, la barranquillera confirmó que está soltera, ratificando que días atrás había comentado que ya todo “es historia” y que teniendo en cuenta que ha recibido muchos mensajes de apoyo, “todo estará bien”.

De tal forma, ya es más que oficial que Melissa Martínez y Matías Mier no van más, y que pese a los rumores sobre la ruptura (tras más de cinco años de relación) no hay y seguramente no habrá detalles.