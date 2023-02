"No soy capaz de hacerle nada": Jaime Córdoba da la cara tras las acusaciones de su exesposa

Recientemente, se hizo pública una denuncia de violencia de género por parte de Vivian García, la exesposa de Jaime Córdoba. En su relato, publicado a través de sus redes sociales, la mujer señala que fue víctima del maltrato y de las amenazas por parte del exjugador del América de Cali; por esta razón, tuvo que huir del país.

Pero eso no es todo, pues ella asegura que, tras separarse del jugador, las agresiones fueron peores; al punto de que Córdoba la amenazó con quitarle los pezones porque, según dice, él fue quien la operó.

Le puede interesar: "Dice que me va a arrancar los pezones": Exesposa denunció a Jaime Córdoba por violencia de género

Tras conocer este caso, el futbolista se pronunció a través de sus redes sociales donde dio su versión de los hechos: "Le dije que si ella quería, podía hacer público el tema. Quería darle la tranquilidad de que no va a pasar nada porque no sería capaz de hacerle nada. También le envíe un video a la familia pidiéndoles disculpas por lo sucedido", comenzó.

En su publicación, Córdoba aseguró ciertas cosas que manifestó su esposa en su acusación, aunque también mencionó que sus amenazas fueron sin ninguna intención. "Yo cometí el error de decirle ciertas cosas para asustarla, pero nunca le he tocado un pelo porque no sería capaz de hacerle daño ni a ella ni a nadie, Mis hijos me contaban cosas que sucedían y yo ya tenía mis sospechas", aclaró.

Igualmente, el jugador reconoció que, tras retirarse del fútbol profesional, su situación económica ha cambiado, por lo que ya no podía brindarle lo mismo que antes: "Es por eso que sale a decir estas cosas, incluso les dice a los niños que yo le voy a hacer algo", puntualizó.

Vea también: Esposa de Dani Alves acabó con las dudas de una futura separación

Por último, el jugador afirmó que ha buscado ayuda psicológica para dejarla tranquila y a la vez para superar sus problemas con el alcohol, lo que considera como 'su único vicio'. "No lo he podido dejar del todo como a mí me gustaría. A veces tomo más allá de cierto punto. Le he dicho que quiero entrar en tratamiento para ser otra persona porque a veces gasto dinero que no tengo y también para dejarla quieta", concluyó.