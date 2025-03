Nodal rompe el silencio y deja mensaje a los haters de su relación

Sin duda, una de las parejas más controversiales en los últimos meses ha sido la de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues suelen recibir comentarios negativos cada día.

Este romance, que ha pasado de ser un rumor a un matrimonio consolidado en menos de un año, sigue capturando titulares y desatando pasiones entre fans y detractores por igual. Desde su confirmación pública en junio de 2024 hasta su boda en julio del mismo año, la pareja ha vivido bajo el escrutinio constante, y su historia parece sacada de una telenovela.

Ante las constantes críticas, el cantante de 25 años decidió romper el silencio y hablar sobre sus haters en redes sociales y como vive con los comentarios negativos sobre su relación.

"De eso van todas las redes sociales actualmente. Creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas. Al final del día, lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila, creo que eso es lo que vale la pena", dio a conocer.

Además, Nodal destacó el apoyo de los seres que ama como parte fundamental para no dejarse afectar por este tipo de comentarios contra él y Ángela Aguilar.

"Yo trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también, entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás, de las capas de lo que la gente se pueda imaginar", concluyó.

A pesar de las tormentas mediáticas, Christian y Ángela han proyectado una imagen de unidad. Desde presentaciones conjuntas en conciertos hasta momentos románticos en redes—like el dueto de "Qué Agonía" en septiembre de 2024—, la pareja parece decidida a dejar atrás las críticas. En enero de 2025, celebraron el Año Nuevo juntos en el rancho Aguilar, con Ángela compartiendo un video de ambos en moto, un guiño a la pasión que Nodal comparte con su suegro, Pepe.