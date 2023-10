Novia de Arturo Vidal dice qué pasará con el chileno cuando se retire del fútbol ¿Medellín o Chile?

Arturo Vidal, el histórico futbolista chileno, aún no ha anunciado su retiro del fútbol, pero con 36 años ya ha comenzado a pensar en su futuro. Una de las decisiones más importantes que deberá tomar es el país en el que vivirá.

Su pareja, Sonia Isaza, colombiana, ha hablado sobre este tema en redes sociales. En una historia de Instagram, bromeó diciendo que se mudarían a Medellín tras el retiro de Vidal, pero luego aclaró que lo más probable es que el futbolista regrese a Chile, su país natal.

"Creo que él querrá estar en su país, por sus hijos y todo eso", dijo Isaza. "Que sea donde Dios quiera, cuando él quiera, a la hora que quiera y como quiera, yo feliz y encantada".

Isaza también se refirió a cómo ha sido su experiencia en Chile. La modelo ha recibido críticas en redes sociales por su forma de vestir y su estilo de vida, pero asegura que la gente en persona la ha tratado bien.

"En redes es una cosa, en persona es otra", dijo Isaza. "He salido y no falta la que te mira así de pies a cabeza, pero normal, yo ignoro. Hay muchas personas que se llevan una mala impresión mía, pero caras vemos y corazones no sabemos, yo soy una chica buena gente".

