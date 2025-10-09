Oncólogo de Miguel Ángel Russo recordó anécdotas con el DT en Bogotá

El oncólogo Carlos Castro, quien trató a Miguel Ángel Russo durante su paso por Bogotá, compartió un emotivo recuerdo del exentrenador de Millonarios en diálogo con 'El Parche del Fútbol' de Alerta Bogotá. El médico resaltó su calidad humana, su fortaleza y su amor por la vida, características que, según él, lo convirtieron en un ejemplo dentro y fuera de las canchas.

Puede leer: Jugador pretendido por América no se escondió: "Me inclino por Cali"

“Fue un ser humano absolutamente excepcional. Me enseñó muchas cosas, no solo de fútbol, sino de la vida, de cómo debe vivirse”, expresó Castro al recordar los días en los que Russo enfrentaba un diagnóstico de cáncer de vejiga. Según el médico, el técnico asumió su tratamiento con una serenidad y una fe admirables.

Durante una de las conversaciones más difíciles, cuando recibió el diagnóstico, Russo pronunció una frase que marcó a su médico y a quienes lo rodeaban: “La vida todo lo cura con amor”. Para Castro, esa idea definía por completo la manera en que el argentino entendía el mundo y enfrentaba sus batallas personales.

“Me dijo: el amor es todo. Uno ama el fútbol, la familia, los compañeros. Cuando uno le mete el alma, cada día es un triunfo”, recordó el oncólogo, quien aseguró que esa filosofía lo ayudó a sobrellevar los tratamientos y seguir adelante con su pasión por el fútbol.