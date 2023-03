Otro duro golpe para Dani Alves en prisión: su esposa confirmó el divorcio

La vida de Dani Alves en la cárcel no ha sido fácil. El brasileño sigue recluido en prisión en medio del caso de agresión que cometió hacia una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona a finales de diciembre.

En días anteriores, se adelantó una audiencia para definir la libertad del futbolista. En ella, se ordenó que él debía seguir internado en la cárcel Brians 2 de la capital catalana ante un inminente riesgo de fuga.

Le puede interesar: Piqué, en contra de Dani Alves tras ser acusado de violación: "Hay que ser muy duro con él"

Ahora, el brasileño recibió una amarga noticia mientras sigue cumpliendo su pena en prisión. A través de una carta compartida en sus redes sociales, Joana Sanz, su esposa, anunció su divorcio con Dani Alves.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre cariñoso, atento...", expresó la mujer en la carta.

En su epístola, la mujer manifestó que los últimos meses han sido los más duros de su vida. Además, la sensación de abandono y soledad siempre han estado presentes en la puerta de su casa. Pese a esas circunstancias, ella se ha definido como "una persona increíble".

"Soy tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo y seguiré estando, pero de otra forma lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma", precisó.

Vea también: La ciencia juega a favor de Dani Alves: el argumento que probaría su inocencia

Por último, terminó el escrito manifestando el final de su relación con Dani Alves: "Me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18 de mayo de 2015. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da", concluyó.