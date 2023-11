Papá de Luis Díaz respondió si se irá del país tras secuestro del ELN

Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Fernando Díaz, recuperó su libertad y este viernes da su primera rueda de prensa. A la pregunta de si está pensando en irse a vivir el Reino Unido, donde reside su hijo, Mane Díaz respondió que quiere seguir viviendo en Barrancas: "Cuidadosa, de verdad, la respuesta. En sí, mis aspiraciones son seguir en mi pueblo".

"Porque en mi pueblo tengo toda mi familia, tengo a mi padre. Además, tengo enterrada a mi madre, y parte de mi familia, mis abuelos, y mis primos, mis hermanos, mi familia, en general, todos están acá en Barrancas".

"Yo pienso que por lo que el Gobierno me ha brindado un respaldo impresionantemente fuerte y grande y por eso confío y tengo de que la seguridad me va a dar para estar en Barrancas", añadió en rueda de prensa desde su vivienda, donde se le quebró la voz.

Mane Díaz, como se le conoce cariñosamente en Barrancas, negó rotundamente que se hubiera pagado por su rescate. "La verdad, no hubo ofrecimiento de recursos. No hubo necesidad. Todo se hizo por lo legal".

El padre del futbolista del Liverpool también envió un mensaje de paz y fue claro en decir que no quiere que otra persona viva lo que él vivió. "A todos los hermanos, porque tenemos que hablarlo así, porque todos somos hermanos: a todos los hermanos del monte, a todos los grupos legamente constituidos y no legalmente constituidos, los llamo a la reflexión, que dialoguemos y que hagamos un diálogo con los altos mandos de nuestro país para que Colombia, no en un año ni en dos años, pero dentro de tres o cuatro años, sea un país de paz para todo el mundo en general".

"De verdad, se lo pido, mis hermanos del monte: dejemos las armas, utilicemos el bolígrafo y el cuaderno, trabajemos inteligente para que sea Colombia el primer país que tenga la mejor paz. Alzo la mano y pido a todos, presidente y gente del monte: unámonos, hagamos esfuerzos y hagamos un país bonito", concluyó.