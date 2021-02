Pelé confesó sus aventuras en el amor en los tiempos de juventud

Como bien es conocido, en los próximos días se estrenará un documental por la plataforma de Netflix donde se contará parte de la carrera deportiva y la vida persona de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como ‘Pelé’. El mítico jugador del fútbol brasileño y de la selección ‘Carioca’, ‘O Rey’ Pelé ha confesado sus aventuras en sus tiempos de juventud. Además de ello, el campeón del mundo con Brasil en los años 1958, 1962 y 1970 contó sobre sus ‘líos’ de faldas.

"Con total honestidad, he tenido unos cuantos 'Affaires' (aventuras), algunos de los cuales acabaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de ellos más tarde", narró el mítico jugador ‘carioca’.

Según se sabe, el mundialista tiene siete hijos reconocidos: los primeros cincos fueron con sus dos primeras esposas, Rosemeri dos Reis Cholbi y Assíria Lemos Seixas. No obstante, en las épocas de juventud, Pelé tuvo una relación con Anisia Machado (señora de servicios generales) por lo cual, nació su hija Sandra Machado, a quien la justicia le tuvo que confirmar la paternidad a Pelé en el año 1996.

Asimismo, ‘La Perla Negra’ tuvo otra relación amorosa con Lenita Kurtz (periodista), donde nació Flavia. Hay que recordar que Sandra en 2006 falleció a causa de un cáncer.

Por otra parte, el ‘El Rey del Fútbol’ confesó que cuando conoció a la que fue su primera señora (Rosemeri) quedó encantando, pero recordó que no sentía amor por ella: “Me casé con ella porque la conocí cuando era muy joven. Me gustaba mucho. Pero esa pasión cuando estás locamente enamorado... no teníamos nada de eso”.

Finalmente, reconoció que siempre le fue sincero y honesto a sus parejas, ya que se consideraba un hombre aventurero en cuestiones de amor: “Mi primera mujer, mi primera novia, lo sabía. Nunca mentí”. No obstante, el primer matrimonio de Pelé terminó en 1982 cuando se le relacionó con la modelo y cantante María de Graca Menghel (Xuxa), quien tiempo después reconoció que era una “relación abierta, pero abierta sólo para él".