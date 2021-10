Perreo intenso: Nairo Quintana bailó reguetón con Alejandra Azcárate en 'Quién es la máscara'

En la noche de este sábado 9 de octubre se dio el estreno de 'Quien es la máscara', un nuevo formato que lanzó el Canal RCN en el que el misterio, las pistas y el show son protagonistas.

Los jurados y grupo de investigadores Lina Tejeiro, Alejandra Azcárate, Juanda Caribe y Llane, fueron los encargados en dar inicio al programa para empezar a revelar las identidades de los famosos que están detrás de cada disfraz.

Durante el primer episodio del reality, varias sorpresas se vivieron de la mano de un zorro, una palenquera y un camaleón, que hicieron que los jurados lanzaran varias apuestas para descubrir quiénes estaban bajo los disfraces. Nombres como Franklin Ramos, Hernán Zajar, Cochise Rodríguez fueron propuestos por los famosos, aunque ninguno fue acertado.

Finalmente, fue el ciclista Nairo Quintana quien sorpresivamente resultó estar detrás del camaleón y del que los jueces estuvieron lejos de descubrir. Ante la sorpresa de los famosos, Nairo se mostró emocionado por estar en el programa y hasta se atrevió a bailar reguetón junto a Alejandra Azcárate.

“Muchísimas gracias. Muy contento. Feliz de estar aquí. Muy contento de estar compartiendo el escenario con todos estos famosos. Contento porque toda la gente que me muestra su cariño (...) también he dado todo lo que he podido por mi país y por mi gente. Seguimos para adelante", expresó el deportista.

Sobre su presentación, Quintana expresó que "sudó más que en la bicicleta" y también cantó con algunos de los jurados.