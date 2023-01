Tras el lanzamiento de 'Session #53' de Shakira y Bizarrap, la vida de Gerard Piqué, su novia Clara Chía y hasta de sus padres, tuvo un revolcón, pues la canción de la colombiana reveló detalles íntimos de lo que pasó estando con el futbolista.

Pese a que en el mundo de la farándula varias de estas situaciones no eran tan secretas, dicha información estaba basada en rumores o suposiciones; no obstante, la nueva canción despejó cualquier tipo de dudas, siendo el tema de la supuesta reconciliación uno de los que más ha hecho eco en redes sociales.

De acuerdo a lo dicho por Shakira en su canción, ella no volvería con Piqué por ningún motivo y es que no en vano le cantó: "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques", frase que abrió la posibilidad de que el futbolista español le hubiera pedido una segunda oportunidad.

Precisamente, la probabilidad de reconciliación nombrada por Shakira, encendió las alarmas de sus seguidores, pues bien es sabido que en cuanto la relación con Piqué terminó, él ya le tenía reemplazo, aunque todo parece indicar que estando con Clara Chía, el futbolista habría intentado reconstruir su familia con la colombiana.

Según el paparazzi Jordi Martin, una persona cercana a Shakira habría revelado dicha situación entre la pareja, pues de acuerdo a su relato, en abril del 2022 la cantante y el futbolista decidieron separarse.

Sin embargo, un mes más tarde, él le habría pedido reconsiderar la ruptura a la mamá de sus hijos, situación que al parecer sucedió cuando él ya estaba con su nueva conquista.

Todo parece indicar que Piqué se dio cuenta muy tarde del valor de la mujer que tenía al lado, pero Shakira decidió no darle una segunda oportunidad al hoy exfutbolista del Barcelona.