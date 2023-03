Gerard Piqué es uno de los ex jugadores más polémicos del fútbol mundial. El español, que fue defensor del Barcelona durante varias temporadas, quedó en el centro de los cuestionamientos tras su separación con Shakira.

Ahora, tars varios mese de la separación entre el catalán y la colombiana, sus disputas han pasado a ser por la forma como llevan a cabo la crianza de sus hijos. Parece que ninguno de los dos está de acuerdo con la participación de sus hijos en ciertos eventos.

Sasha, es ele menor de los hermanos Piqué Mebarak y se ha visto en los últimos eventos de la colombiana. Su figura destacó en el último 'Show de Jimmy Fallon' donde la refertera asistió en compañía de Bizarrap y cantó la popular 'Music Sessiones 53', situación que no le agradó al español.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, dijo durante una entrevista al programa radial 'El món' a 'Rac1', presentado por su amigo Jordi Basté.

El exjugador habló de las apariciones de Milan, su hijo mayor, en algunos de los eventos de la Kings League: “Siempre me gusta que participe en cosas que lo hagan feliz. No estaba previsto que apareciera, pero me pidió salir y yo encantado. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen mejores. Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre”.

Por ahora queda claro que la relación entre la colombiana y el español parece totalmente quebrada. Sus discusiones podrían trasladarse a las vías legales y la disputa por la custodia de Sasha y Milan.