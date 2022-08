Piqué tiene "destrozada" a Shakira; tuvo que buscar a un psicólogo

Mencionó que, “al principio, era una relación muy bonita, muy intensa. Había mucha pasión entre ellos, pero bueno la ruptura ha sido algo muy doloroso para Shakira”.

El periodista español reveló que la nueva novia de Piqué se llama Clara Chía Martí, una mujer de 22 años que trabajó con él: "Gerard está muy enamorado de ella, no quiere romper para nada. A pesar de qué han dicho que se va a separar, están muy enamorados (Por eso) Shakira está pasando un bache anímico terrible”.

No obstante, aseguró que Piqué y su novia Clara están viviendo un romance con mucha discreción, porque hasta ahora no hay video de ellos.

Infidelidad, desde 2016

Jordi Martín aseguró que Pique habría empezado su infidelidad desde el año 2016: “En un programa de televisión advertí a Shakira y dije ‘ojo, que Gerard se la está pegando por detrás’. Y es verdad que cuando yo dije eso en televisión, sí que he recibido una advertencia seria”.

“Está claro que me he posicionado a favor de Shakira. En este caso mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años, tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido las andanzas de Piqué por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña, donde la gente de la noche nos conocemos todos y a mi me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme hablar con Shakira”, aseguró.

Añadió que “Shakira es la víctima en este caso, que ha sido engañada. Ella es una maravillosa persona; hay que recordar que dejó su vida en EE.UU. para trasladarse a España, aquí no tenía ningún vínculo en España, ni amistades, ni profesional y dio todo por esta pareja y por sus hijos”.

La 'tusa' y "Te Felicito"

‘Te Felicitó’ es una de las últimas canciones que publicó la artista. Martín referenció su letra con un 'mensaje' en el que Shakira estaría enviando una 'indirecta' por la que estaba sufriendo.

“Nos la coló a todos, porque yo cuando escuche esa canción jamás intuí que había problemas entre ellos. Pero si es verdad que cuando la escuchas pues está llena de indirectas”, dijo en RCN Mundo.