Piqué y Clara Chía terminaron su relación

El exfutbolista español Gerard Piqué es protagonista nuevamente de la prensa rosa en Europa, después de que se diera a conocer que habría puesto fin a su relación con Clara Chía Martí, con quien registraba tres años de noviazgo.

La historia de amor entre Piqué y Chía inició en 2022, después de que el ex integrante del FC Barcelona y de la selección de España se separara de la cantante colombiana Shakira, con quien compartió su vida por 12 años.

En su momento se dio a conocer que el motivo de la separación fue por una supuesta infidelidad de Gerard Piqué, en la que estuvo involucrada Clara Chía.

Meses después, en agosto de 2022 se hizo oficial que el fundador de Kosmos, empresa de medios, entretenimiento y deportes, sostenía una relación oficial con Chía, que además ocupada un cargo importante en la compañía.

Piqué y Clara Chía se separan

Este jueves 24 de abril, la periodista Adriana Dorronsoro reveló en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía habría llegado a su fin.

"Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro, aunque sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses", dijo Adriana Dorronsoro en el programa de Telecinco 'Vamos a ver'.

Dorronsoro agregó que la crisis de los últimos meses entre Piqué y Chía habría sido causante del detonante de la decisión.

Hasta el momento, ni Gerard Piqué ni Clara Chía han hecho algún topo de pronunciamiento sobre la información de Adriana Dorronsoro.