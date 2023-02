Gerard Piqué ya presume por todos lados la relación amorosa que sostiene con su nueva novia Clara Chía, pues aunque inicialmente no se les veía ni por las curvas, tras las indirectas lanzadas por Shakira en su canción 'Session #53', el exfutbolista pareció haber sacado fuerzas de todos lados para hacer público su amor.

Una fotografía muy amorosa entre los 'tortolitos' adorna ahora el perfil de Instagram del español, sin embargo, hasta el momento ni Gerard ni Clara habían hablado abiertamente de su relación, su planes y hasta sus celebraciones, razón por la que una fugaz entrevista de un paparazzi está siendo tendencia, pues el periodista los abordó con varias preguntas.

Al inicio del video se ve a Piqué y Clara caminado muy felices y tranquilos en la calle, posteriormente el paparazzi le pregunta a la joven por su estado de salud, pues se rumoreaba había tenido un ataque de ansiedad, a lo que ni ella ni el responden, sino que, por el contrario, se empiezan a reír.

Asimismo, el periodista le preguntó por la celebración del cumpleaños de Clara Chía, pues según él, este 07 de febrero es su cumpleaños, otro interrogante que quedó sin respuesta. Ya para terminar, las fiestas de Shakira que al parecer molestan a los padres de Piqué fue una de las últimas preguntas, no obstante, por tercera vez el exfutbolista y su novia no hicieron más que reirse y seguir caminando antes de entrar a un edificio, no sin antes decir: "ha estado todo muy bien".

