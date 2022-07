Pirry intentó imitar a Rigo, pero no le salió: “Creo que no le caigo muy bien”

El mundo del ciclismo ha creado fanatismo en los colombianos después de ver cómo los grandes corredores del país se han destacado en las carreteras más importantes del mundo, ese es el caso de Rigoberto Urán, el Paisa que terminó hace pocos días el Tour de Francia en el que fue protagonista Nairo Quintana.

A través de las redes sociales, se hizo viral un vídeo de Pirry, el documentalista y escritor, que hizo una imitación de ‘Rigo’ donde confesó algo al final que seguramente nadie se esperaba.

Mujer: "¿A qué escuadra pertenece?"

Pirry: "Yo soy del Education First"

M: "¿Y eso que significa?"

P: "La educación primero"

M: "¿Y usted cree que lo van a perseguir en la etapa?

P: "No hue***, a mi ya no me persigue ni la policía, que etapa tan dura"

"Yo no sirvo para imitar, pero un gran saludo para el toro de Urrao, nuestro gran Rigoberto Urán, que cuando no nos hace gozar con su desempeño nos hacer reír con sus entrevistas muy coloquiales. Yo creo que no le caigo muy bien pero el enviamos un gran saludo” finalizó Pirry después de intentar responder de forma graciosa como los hace el ciclista colombiano.

El futuro de ‘Rigo’ es por ahora incierto, pues al finalizar la temporada quedará sin contrato con el EF, su escuadra actual que ya tiene un acuerdo con los demás corredores.