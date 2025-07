Polémica total: Julio César Chávez Jr fue arrestado en Estados Unidos

No es la primera vez que tiene problemas con las autoridades de Estados Unidos, en 2012 fue declarado culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y sentenciado a 13 días de cárcel y 36 meses de libertad condicional.



En 2023, un juez de distrito emitió una orden de arresto contra Chávez Jr. "por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos de tráfico de armas y delitos de fabricación".

Carrera llena de polémica





Debutó como profesional en septiembre de 2003 y en junio de 2011 obtuvo su único título mundial, el del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, que defendió tres veces. En septiembre de 2012 lo perdió ante el argentino Sergio 'Maravilla' Martínez y el hijo de la leyenda empezó a entrar en declive.



En 2013, la Comisión Atlética de Nevada lo sancionó con 900.000 dólares y nueve meses sin poder boxear por dar positivo a un control antidopaje por el uso de marihuana.

La adicción a las drogas y al alcohol han sido una de las causas principales de sus problemas abajo de los encordados.



"De lo único que me arrepiento en mi vida fue de tener una adicción, de haberme desenfocado; es lo único que me da coraje, todo lo demás no. Uno quiere estar bien, hacer las cosas para disfrutar, pero no se puede ser feliz todo el tiempo", declaró en una entrevista a EFE en noviembre de 2020.



En 2015 no dio el peso para una pelea ante Marcos Reyes, en 2017 fue víctima de un robo por dos mujeres con las que se fue de fiesta tras perder ante Saúl 'Canelo' Álvarez, en 2019 abandonó un combate en el quinto asalto ante Daniel Jacobs, por una supuesta lesión en la nariz; y en junio de 2021 perdió ante el brasileño Anderson Silva, un exmonarca de la UFC sin experiencia en el pugilismo.



Apenas el sábado pasado, el 'youtuber' Jake Paul, con apenas 13 peleas de experiencia en el boxeo profesional, lo derrotó.



Junto a su falta de disciplina y profesionalismo en su carrera, Chávez Jr. cuenta con polémicas en redes sociales en contra de su papá y esposa, a los que ha acusado de querer hacerle daño en vídeos publicados en sus cuentas oficiales.



Su padre, quien también tuvo problemas de adicciones con las drogas, lo ha tratado de ayudar al internarlo en sus clínicas a las que acuden personas a rehabilitarse, pero no ha sido suficiente para que 'Julito' recupere su vida.



Ahora afronta su problema "extracancha" más serio y una vez que Estados Unidos lo deporte a México, podría ser detenido por las autoridades del país que informaron que cuenta con una orden de aprehensión desde marzo de 2023.



"Julio 'C', quien cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas, fue detenido este día por las autoridades norteamericanas, en la ciudad de Los Ángeles, California", reveló la Fiscalía General mexicana en una nota de prensa.