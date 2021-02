¿Por qué Daniela Ospina dijo que se dejó “meter un gol” de James Rodríguez?

El sentido del humor de la famosa empresaria Daniela Ospina, es más fino que lo que muchos creían. Así lo dejó ver en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, con la que divirtió a sus miles de seguidores.

Ospina lazó un particular comentario, haciendo referencia a la relación amorosa que tuvo con el futbolista colombiano, James Rodríguez, de la nació Salomé.

En medio de la transmisión, una fanática le preguntó a Daniela qué tan celoso ha sido y es su hermano David con ella, a lo que ella contestó que no tanto.

“David fue quien le presentó a James”, preguntó otro seguidor, pero Daniela de inmediato dijo que no.

“No, nunca. Es más, mi familia me decía que con futbolistas no, hasta que me dejé meter el gol”, agregó la jugadora de voleibol.

La divertida respuesta no solo causó sensación entre quienes seguían la transmisión, sino que le sacó más de una risa a su mamá y hermano, que se encontraban acompañándola en el live.

Los seguidores de Daniela fueron más allá y le preguntaron a David Ospina, que si quería un nuevo cuñado en su vida. Esto luego de que se hiciera publico el final de la relación amorosa de la empresaria con el director de videos musicales, Harold Jiménez.

Por su parte, el arquero indicó que lo único que le interesaba era ver a su hermana feliz.

En medio de la transmisión, los usuarios respondieron varias inquietudes de la vida intima de la familia Ospina, como quién era mejor estudiante o quién comía más.

Cabe recordar, que James Rodríguez y Daniela estuvieron casados desde el 2011 y hasta el 2017, cuando anunciaron su separación. Sin embargo, mantienen una buena relación, en medio de la paternidad de Salomé.