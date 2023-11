"Por qué la mira mal": Rigo boleteó a su suegra por una incómoda escena de la telenovela

La novela 'Rigo' se ha convertido en todo un éxito, pues miles de colombianos se reúnen todas las noches para ver la historia de Rigoberto Urán a través del Canal RCN.

El propio ciclista no se ha quedado atrás y también ha revivido su vida y sus inicios en el deporte de la biela al lado de su familia y de sus seres queridos. Una muestra de ello ocurrió previo al Giro de Rigo celebrado recientemente en el departamento de Cundinamarca; donde se le vio acompañado, entre otros, por Wout Van Aert y por Santiago Buitrago.

Asimismo, cuando tiene la oportunidad se junta con su familia para ver 'Rigo' por las noches. De hecho, el antioqueño compartió un divertido momento desde su cuenta de Instagram en el que 'boletea' a su suegra por una escena de infidelidad que se presenta durante la telenovela.

Casualmente, la señora SIlvia López de Durango, interpretada en la telenovela por la actriz Yesenia Valencia, . es la protagonista de este momento, lo que causó que ella mirara la pantalla del televisor con indignación. Rigoberto se da cuenta de esta situación y le lanza un regaño sutil que causó la risa de quienes estaban presentes en la sala de la casa.

"Por qué mira mal esa muchacha. Por qué la mira mal. No la mire mal porque ella no tiene la culpa y a usted le gusta el colágeno. No la mire con rabia porque ella no tiene la culpa", expresó el ciclista. Ante el llamado de atención, su suegra solamente se limitó a sonreír.