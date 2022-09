¿Por qué se divorció 'Chicharito' Hernández de su esposa, Sarah Kohan?

Chicharito Hernández es uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos de la última década, su paso por Europa dejó varias emociones para sus seguidores. De igual manera, su relación con Sarah Kohan fue muy querida entre los fanáticos del jugador.

Sin embargo, la pareja que se había casado en el año 2019 y tuvo dos hijos, terminó su relación dos años después, pues las cosas no iban nada bien, fue así, que en un difícil momento que estaba viviendo el mexicano, cuando murió su abuelo, la modelo decidió irse con sus hijos a su país natal (Australia).

En una entrevista para el medio estadounidense The Ringer, el futbolista comentó todo lo que vivió cuando murió su abuelo en el año 2020, siendo uno de sus momentos más difíciles en su vida. Asimismo, en ese mismo instante, su pareja se fue a Australia, situación que fue muy difícil de asimilar.

'Chicharito' escribió, “no era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”.

Estas dos situaciones en conjunto causaron problemas en su vida personal y profesional, pues en Los Ángeles Galaxy le exigían goles. Su hermana, Ana Silvia, expresó, "no sé cómo logró salir de esa época, fue como si su mundo se hubiera colapsado en solo un minuto”.

En ese difícil momento, el futbolista decidió resguardar sus sentimientos y vivió una situación tan complicada que pensó seriamente en alejarse de las canchas, pero tras un tiempo luchando en contra de sus emociones logró superarlo y salir adelante.

Tiempo después, los medios de comunicación han tratado de indagar por la causa de su separación, sin embargo, los dos han decidido mantener su vida privada lejos de la opinión pública.

Solamente en algunas ocasiones se les ha visto hablar en público sobre su romance, una de esas veces ocurrió cuando Kohan apareció ante los medios para aclarar los rumores que indicaban que la separación había ocurrido porque ella había sido infiel con un amigo muy cercano de 'Chicharito', ante esto la modelo dijo a los periodistas, "nunca he estado con otra persona, física o emocionalmente, desde que conocí a Javier".

El programa Suelta la Sopa ha estado muy pendiente de la ruptura de esta pareja de famosos, sin embargo ninguno ha dado declaraciones al respecto y siempre han indicado que quieren mantenerse alejados de los medios y mantener que sus asuntos no salgan de su circulo personal.

Sarah comentó a este programa en una ocasión, "mi vida privada es privada, no es asunto de ustedes”. Por otra parte, cuando los reporteros cuestionan al mexicano sobre su pasado, prefiere evadir las preguntas y continuar, durante una entrevista respondió, "sígueme preguntando 35 mil cosas, no voy a responderte nada".