"Que Chilavert no se quede con mi pelo": la curiosa anécdota de Carlos Vives en despedida del Pibe

Casi veinte años después de aquel momento, Carlos Vives recordó, en entrevista con La FM, otro momento particular que tuvo durante la despedida del Pibe Valderrama:

: "Yo me había hecho unos dreads (rastas) en el cabello antes de jugar el partido. Después de que boté el gol alguien me jaló del pelo, no sé si fue Chilavert o el árbitro, y yo pensaba 'Dios mío, que Chilavert no se quede con un pedazo de mi pelo'", manifestó.