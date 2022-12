"Qué mirás, bobo" y las cinco frases más polémicas del 2022

"Me siento qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado, trabajador inmigrante"

Este año, el Mundial se desarrolló en una fecha atípica como lo es el fin de año. Hubo mucha controversia por la celebración del torneo en Catar a raíz de hechos como la muerte de trabajadores en la construcción de estadios o las restricciones a la comunidad LGBTI.

Al respecto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, trató de calmar las aguas con una frase que no dejó contento a más de uno.

"Me siento qatarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento trabajador inmigrante", expresó en conferencia de prensa un día antes del partido inaugural entre Qatar y Ecuador.