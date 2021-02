James Rodríguez ha dado de qué hablar en las últimas horas, ya que el actual jugador del Everton quiso entrar en el mundo de Twitch donde interactuó con sus seguidores y además respondió una que otra pregunta.

En un momento de la transmisión mientras jugaba Call Of Duty, al colombiano le preguntaron por la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez, a lo que James respondió de manera jocosa: “¿James Rodríguez y Esperanza Gómez? me han dicho que Esperanza es una actriz porno, pero no lo sé”.

No obstante, también le preguntaron por temas deportivos y entre las preguntas surgió una relacionada con el Barcelona, rival del Real Madrid, por lo cual, Rodríguez respondió: “¿James al Barca? Mmm”, haciendo movimientos con su cabeza en cuanto a que no lo consideraría.

Asimismo, llegaron hasta el fútbol colombiano, donde también se le preguntó si se veía jugando con el Deportes Tolima: “¿James al Tolima? También. ¿Por qué no? ese era mi sueño de niño: jugar en el Tolima”. Hay que recordar que el mediocampista de los ‘Toffes’ inició su carrera en varios equipos aficionados de la ciudad.

Por otra parte, James se refirió a la convocatoria de las próximas semanas para enfrentar a Brasil y Paraguay por la fecha cinco y seis de las Eliminatorias a Qatar 2022. A Rodríguez que haya problemas con el viaje a Sudamérica frente a las restricciones que hay en el Reino Unido: “No sé, la verdad; porque el tema está súper complicado. Cuando uno se va, a la vuelta hay que hacer una cuarentena de 10 días. No sé cómo van a manejar el tema, pero saben que siempre quiero ir a la Selección. Pero no sé, vamos a ver qué pasa”.

En uno de los momentos de la transmisión, James dejó ver que seguirá interactuando con sus seguidores, pero antes de eso, soltó un comentario gracioso que dejó atónitos a sus visitantes: “Muchachos en diez días voy a hacer OnlyFans.”; sin embargo, aclaró que era una simple broma.